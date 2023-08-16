Стала известна возможная дата встречи Путина и Эрдогана

Напомним, вопрос о встрече Путина и Эрдогана обсуждается с конца июля, когда была закрыта так называемая зерновая сделка, в которой Анкара заинтересована. Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в Россию.