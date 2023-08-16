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16 августа, 08:05

Стала известна возможная дата встречи Путина и Эрдогана

SHOT: Встреча Путина и Эрдогана может состояться 31 августа

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 31 августа, в четверг. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, именно эта дата сейчас согласовывается двумя сторонами, причём осталось уточнить только нюансы.

В Анкаре обозначили возможные сроки встречи Эрдогана и Путина

В Анкаре обозначили возможные сроки встречи Эрдогана и Путина

Напомним, вопрос о встрече Путина и Эрдогана обсуждается с конца июля, когда была закрыта так называемая зерновая сделка, в которой Анкара заинтересована. Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в Россию.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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