Стала известна возможная дата встречи Путина и Эрдогана
SHOT: Встреча Путина и Эрдогана может состояться 31 августа
Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 31 августа, в четверг. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, именно эта дата сейчас согласовывается двумя сторонами, причём осталось уточнить только нюансы.
Напомним, вопрос о встрече Путина и Эрдогана обсуждается с конца июля, когда была закрыта так называемая зерновая сделка, в которой Анкара заинтересована. Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в Россию.
Kremlin.ru