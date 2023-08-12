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12 августа, 18:08

В Анкаре обозначили возможные сроки встречи Эрдогана и Путина

РИА "Новости": В Анкаре рассчитывают, что Путин и Эрдоган встретятся в августе

Анкара и Москва обсуждают дату и время место планируемой встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

"Пока на стадии обсуждения, конкретики нет", — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что турецкая сторона рассчитывает, что встреча двух лидеров состоится в августе.

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Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в Россию.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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