В Анкаре обозначили возможные сроки встречи Эрдогана и Путина

Анкара и Москва обсуждают дату и время место планируемой встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

"Пока на стадии обсуждения, конкретики нет", — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что турецкая сторона рассчитывает, что встреча двух лидеров состоится в августе.