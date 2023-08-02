Путин изложил Эрдогану принципиальную позицию России по зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин обозначил твёрдую позицию Москвы по вопросу остановки зернового соглашения в телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений", — говорится на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что российская часть сделки так и осталась не исполненной, поэтому пролонгация договорённостей лишена смысла. Москва готова рассмотреть возможность возврата к соглашению, только если Запад выполнит обязательства перед РФ.