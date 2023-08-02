Путин изложил Эрдогану принципиальную позицию России по зерновой сделке
Президент РФ Владимир Путин обозначил твёрдую позицию Москвы по вопросу остановки зернового соглашения в телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений", — говорится на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что российская часть сделки так и осталась не исполненной, поэтому пролонгация договорённостей лишена смысла. Москва готова рассмотреть возможность возврата к соглашению, только если Запад выполнит обязательства перед РФ.
При этом Путин отметил, что сейчас идёт "проработка надёжных вариантов поставок российского зерна на безвозмездной основе" нуждающимся странам. Об этом шли предметные переговоры на состоявшемся саммите Россия – Африка, напомнил глава государства. Москва готова взаимодействовать и с Турцией на данном направлении, добавил Путин.
Напомним, 18 июля в связи с полным игнорированием российской части зерновой сделки Москва приняла решение выйти из неё, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было выполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.