Путин заявил, что после выхода из зерновой сделки Россия только выиграет

Россия после выхода из зерновой сделки только выиграла. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о наличии рисков со стороны запада для доставки зерна африканским странам.

Президент Владимир Путин ответил на вопрос Лайфа о зерновой сделке. Видео © LIFE

Российский лидер напомнил, что когда генсек ООН Антониу Гутерриш убеждал Россию войти в зерновую сделку и оказать содействие вывозу украинского зерна, главным мотивом России было оказание помощи беднейшим африканским странам. Однако за период действия сделки из всего вывезенного с Украины зерна менее 3% пошло в беднейшие страны.

"Чтобы беднейшие страны [Африки] не страдали, и чтобы не было оснований нас обвинять в том, что мы виноваты в бедственном положении этих беднейших стран мы и сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно из гуманитарных соображений. 25-50 тысяч тонн мы начнем поставлять в течение трех-четырех месяцев", — подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что после выхода России из сделки цены на мировом рынке на зерно подросли. Соответственно это значит, что российские компании получат больше дохода и налогов. Частью полученных средств Россия поделится с беднейшими странами и поставит определенные объёмы продовольствия бесплатно — не себе в ущерб, продолжил российский лидер.

Говоря о том, что недоброжелатели России помешают данным поставкам президент заявил, что они уже мешают, но у них ничего не получается.