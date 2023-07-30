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29 июля, 21:48

Путин заявил, что после выхода из зерновой сделки Россия только выиграет

Путин: После выхода из зерновой сделки получим побольше доходов, частью поделимся

Россия после выхода из зерновой сделки только выиграла. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о наличии рисков со стороны запада для доставки зерна африканским странам.

Президент Владимир Путин ответил на вопрос Лайфа о зерновой сделке. Видео © LIFE

Российский лидер напомнил, что когда генсек ООН Антониу Гутерриш убеждал Россию войти в зерновую сделку и оказать содействие вывозу украинского зерна, главным мотивом России было оказание помощи беднейшим африканским странам. Однако за период действия сделки из всего вывезенного с Украины зерна менее 3% пошло в беднейшие страны.

"Чтобы беднейшие страны [Африки] не страдали, и чтобы не было оснований нас обвинять в том, что мы виноваты в бедственном положении этих беднейших стран мы и сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно из гуманитарных соображений. 25-50 тысяч тонн мы начнем поставлять в течение трех-четырех месяцев", — подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что после выхода России из сделки цены на мировом рынке на зерно подросли. Соответственно это значит, что российские компании получат больше дохода и налогов. Частью полученных средств Россия поделится с беднейшими странами и поставит определенные объёмы продовольствия бесплатно — не себе в ущерб, продолжил российский лидер.

Говоря о том, что недоброжелатели России помешают данным поставкам президент заявил, что они уже мешают, но у них ничего не получается.

"А ведь на самом деле что происходит: да, фрахт немножко дороже, да, нам дороже стоит страховка, да, сложнее осуществлять переводы денежные. Но всё же происходит. Это же всё делают наши компании, работа-то идёт, и мы остаёмся лидерами и по продаже пшеницы — номер один в мире. Мы как были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать", — заявил президент.

Гутерриш дал понять, что ООН не рассматривает возобновление зерновой сделки без России

Гутерриш дал понять, что ООН не рассматривает возобновление зерновой сделки без России

Как уже рассказывал Лайф, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части документа, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле заявили, что сделка приостановлена, а Россия будет готова вернуться к её исполнению при выполнении всех обещаний. Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно не было выполнено, а также указал, что более 70% грузов с Украины в ходе сделки поступило в богатые страны.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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