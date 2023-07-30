Путин заявил, что после выхода из зерновой сделки Россия только выиграет
Путин: После выхода из зерновой сделки получим побольше доходов, частью поделимся
Россия после выхода из зерновой сделки только выиграла. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о наличии рисков со стороны запада для доставки зерна африканским странам.
Президент Владимир Путин ответил на вопрос Лайфа о зерновой сделке. Видео © LIFE
Российский лидер напомнил, что когда генсек ООН Антониу Гутерриш убеждал Россию войти в зерновую сделку и оказать содействие вывозу украинского зерна, главным мотивом России было оказание помощи беднейшим африканским странам. Однако за период действия сделки из всего вывезенного с Украины зерна менее 3% пошло в беднейшие страны.
"Чтобы беднейшие страны [Африки] не страдали, и чтобы не было оснований нас обвинять в том, что мы виноваты в бедственном положении этих беднейших стран мы и сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно из гуманитарных соображений. 25-50 тысяч тонн мы начнем поставлять в течение трех-четырех месяцев", — подчеркнул Путин.
Также Путин заявил, что после выхода России из сделки цены на мировом рынке на зерно подросли. Соответственно это значит, что российские компании получат больше дохода и налогов. Частью полученных средств Россия поделится с беднейшими странами и поставит определенные объёмы продовольствия бесплатно — не себе в ущерб, продолжил российский лидер.
Говоря о том, что недоброжелатели России помешают данным поставкам президент заявил, что они уже мешают, но у них ничего не получается.
"А ведь на самом деле что происходит: да, фрахт немножко дороже, да, нам дороже стоит страховка, да, сложнее осуществлять переводы денежные. Но всё же происходит. Это же всё делают наши компании, работа-то идёт, и мы остаёмся лидерами и по продаже пшеницы — номер один в мире. Мы как были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать", — заявил президент.
Как уже рассказывал Лайф, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части документа, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле заявили, что сделка приостановлена, а Россия будет готова вернуться к её исполнению при выполнении всех обещаний. Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно не было выполнено, а также указал, что более 70% грузов с Украины в ходе сделки поступило в богатые страны.
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