Гутерриш дал понять, что ООН не рассматривает возобновление зерновой сделки без России

ООН работает над возвращением на мировые рынки продовольствия как с Украины, так и из России. Организация задействует контакты со всеми сторонами — Москвой, Анкарой, Киевом и другими сторонами, чтобы восстановить черноморскую зерновую инициативу. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России", — цитирует его ТАСС.