Гутерриш дал понять, что ООН не рассматривает возобновление зерновой сделки без России
Гутерриш: ООН работает со всеми участниками зерновой сделки для её возобновления
ООН работает над возвращением на мировые рынки продовольствия как с Украины, так и из России. Организация задействует контакты со всеми сторонами — Москвой, Анкарой, Киевом и другими сторонами, чтобы восстановить черноморскую зерновую инициативу. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России", — цитирует его ТАСС.
Гутерриш добавил, что у ООН уже были контакты с РФ.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Москве также подчеркнули, что сделка не отменена, а приостановлена — РФ будет готова вернуться к её исполнению, как только будут выполнены обещания, данные российской стороне ещё год назад.
Выступая сегодня на саммите Россия – Африка, Владимир Путин напомнил, что ни одно из условий РФ не было выполнено, а также о том, что более 70% грузов с Украины в ходе сделки поступило в богатые страны.
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