A haber: Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в конце августа или начале сентября. Об этом сообщает телеканал A haber, ссылаясь на корреспондента в пуле администрации Эрдогана.

Уточняется, что президент Турции ожидает визита Путина. В случае если этого не произойдёт, Эрдоган сам может приехать в РФ. Точная дата встречи лидеров двух стран не называется. На переговорах Путин и Эрдоган могут обсудить в том числе возобновление зерновой сделки.