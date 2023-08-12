A haber: Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре
Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в конце августа или начале сентября. Об этом сообщает телеканал A haber, ссылаясь на корреспондента в пуле администрации Эрдогана.
Уточняется, что президент Турции ожидает визита Путина. В случае если этого не произойдёт, Эрдоган сам может приехать в РФ. Точная дата встречи лидеров двух стран не называется. На переговорах Путин и Эрдоган могут обсудить в том числе возобновление зерновой сделки.
Напомним, ранее президент Турции заявил о возможном визите Владимира Путина в страну в августе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Эрдоган подтвердили скорую встречу в телефонном разговоре. СМИ писали о том, что Эрдоган на планируемой встрече с Путиным намерен возобновить мирные переговоры по Украине.