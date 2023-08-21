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21 августа, 11:48

Эрдоган надеется встретиться с Путиным между саммитом G20 и ГА ООН

Эрдоган надеется в сентябре встретиться с Путиным и обсудить зерновую сделку

<p>(Справа налево) Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Murat Kula</p>

(Справа налево) Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Murat Kula

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зерновой сделки. Как пишет Anadolu, он хочет выкроить на неё время в сентябре.

"В сентябре будет встреча G20 в Индии [пройдёт 9–10 сентября 2023-го] и ГА ООН в США [пройдёт 20–22 сентября 2023-го]. Если мы найдём возможность в этом напряжённом графике, то встретимся и поговорим с господином Путиным с глазу на глаз. Наша цель — это позитивное отношение России к зерновой сделке", сказал он.

Как отметил турецкий лидер, скоро министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может прибыть в Россию.

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

Напомним, действие зерновой сделки было прекращено из-за полного игнорирования её российской части. Наша страна отозвала гарантии безопасности в использовавшемся для её выполнения черноморском коридоре, однако Украина всё равно собирается его использовать. Так, 16 августа первое судно с зерном вышло по временному коридору из Одессы, а 18 августа оно вошло в турецкий пролив Босфор. Тем временем Анкара надеется на возобновление соглашений. По данным СМИ, технические переговоры между Москвой и Киевом по данному вопросу могут пройти в Стамбуле.

Матвей Константинов
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