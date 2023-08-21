Эрдоган надеется встретиться с Путиным между саммитом G20 и ГА ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зерновой сделки. Как пишет Anadolu, он хочет выкроить на неё время в сентябре.

"В сентябре будет встреча G20 в Индии [пройдёт 9–10 сентября 2023-го] и ГА ООН в США [пройдёт 20–22 сентября 2023-го]. Если мы найдём возможность в этом напряжённом графике, то встретимся и поговорим с господином Путиным с глазу на глаз. Наша цель — это позитивное отношение России к зерновой сделке", — сказал он.