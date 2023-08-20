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20 августа, 08:23

В Турции анонсировали переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле

Sabah: Переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле

Технические переговоры между Россией и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки могут пройти в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. По мнению сторон, её действие необходимо для недопущения "глобальных проблем", особенно связанных с миграцией и нестабильностью в слаборазвитых государствах.

"Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по введению [зернового] коридора в действие. Утверждается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут быть проведены в Стамбуле", пишет издание.

Там отметили в этой связи важность встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, на которой последний может попробовать решить зерновую проблему при помощи "дипломатии лидеров".

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа. Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся для исполнения соглашений черноморском коридоре, но Украина всё равно хочет использовать маршрут для поставок своего зерна. Так, 16 августа первое судно вышло по временному коридору из Одессы, а 18 августа оно вошло в пролив Босфор.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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