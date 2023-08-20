В Турции анонсировали переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле

Технические переговоры между Россией и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки могут пройти в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. По мнению сторон, её действие необходимо для недопущения "глобальных проблем", особенно связанных с миграцией и нестабильностью в слаборазвитых государствах.

"Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по введению [зернового] коридора в действие. Утверждается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут быть проведены в Стамбуле", — пишет издание.