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17 августа, 09:46

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

Haber Global: Турция будет пропускать суда с зерном, идущие с Украины

В Турции выразили готовность гарантировать безопасный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, вышедших из портов Украины. Об этом сообщает телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в Минобороны страны.

"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось с Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что первое судно вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, из порта отправился контейнеровоз "Йозеф Шульте" под флагом Гонконга, он держит курс на Босфор.

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Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Наталья Исакова
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