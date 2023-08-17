В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

В Турции выразили готовность гарантировать безопасный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, вышедших из портов Украины. Об этом сообщает телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в Минобороны страны.

"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось с Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", — говорится в сообщении.