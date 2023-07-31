Ещё одна страна согласилась предоставить Киеву свои порты для транзита зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о договорённостях с Хорватией об использовании её портов на Дунае и в Адриатическом море для транзита зерна. Соглашение было достигнуто во время визита хорватского министра иностранных дел Гордана Грлич-Радмана на Украину.