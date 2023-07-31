Ещё одна страна согласилась предоставить Киеву свои порты для транзита зерна
Глава МИД Украины Кулеба: Хорватия разрешила использовать её порты для транзита зерна
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о договорённостях с Хорватией об использовании её портов на Дунае и в Адриатическом море для транзита зерна. Соглашение было достигнуто во время визита хорватского министра иностранных дел Гордана Грлич-Радмана на Украину.
"Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", — приводит слова Кулебы пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.