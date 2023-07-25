В Кремле прокомментировали предложение Литвы вывозить зерно с Украины через Балтику
Песков: РФ будет бороться с использованием Киевом поставок зерна в военных целях
Россия будет продолжать бороться с попытками властей Украины использовать любые каналы поставки зерна в военных целях, в том числе для терактов против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прозвучавшие из Литвы предложения Киеву использовать прибалтийские порты для отправки зерна.
"Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться", — сказал Песков.
Вместе с тем он отметил, что сама идея отправки зерна через какие-либо порты — это суверенное право государств и в этом плане "вряд ли что-то мы должны оценивать".
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого на Украине заявили, что всё равно хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
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