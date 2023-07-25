В Кремле прокомментировали предложение Литвы вывозить зерно с Украины через Балтику

Россия будет продолжать бороться с попытками властей Украины использовать любые каналы поставки зерна в военных целях, в том числе для терактов против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал прозвучавшие из Литвы предложения Киеву использовать прибалтийские порты для отправки зерна.

"Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться", — сказал Песков.