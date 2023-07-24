Калининградская область и Белоруссия: Где НАТО будет воевать с Россией после поражения Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным привёз карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие планы строит НАТО по отношению к России и Белоруссии. 23 июля, 22:40 Какие планы строит НАТО по отношению к России и Белоруссии? Обложка © Flickr / NATO

— Наёмников уже подключили немало, в том числе основные стратегические резервы. Это говорит о том, что бездумная политика — бросать неподготовленных людей и наёмников в пекло — ни к чему не приведёт", — заявил глава Белоруссии Лукашенко.

По словам белорусского лидера, одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, ещё одна — примерно в ста километрах от Гродно.

Как это понимать? Польша всерьёз готовится к нападению на Белоруссию?

О том, что Варшава, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии на фоне неминуемого поражения Украины, накануне заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

— Польша в порыве отчаяния пытается предпринять что-нибудь для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает, — сказал он.

Конечно, все эти заявления можно воспринимать как попытки поднятия ставок, предупреждения потенциальному агрессору и т.д. Однако едва ли такие заявления делались бы, если бы, к примеру, у того же Лукашенко не было бы соответствующих данных разведки. Кстати, Джонсон тоже говорит, что Москва и Минск в курсе планов Варшавы.

Польша давно готовится к войне

Солдаты Вооружённых сил Польши патрулируют белорусско-польскую границу. Фото © Getty Images / Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence

Однозначным фактом является резкая милитаризация Польши: заявление её властей о намерении довести численность армии до 200 тысяч человек, втягивание граждан страны в акции по взаимодействию с армией, принятие законов, облегчающих мобилизацию, наращивание вооружений, в том числе создание мощного "бронированного кулака" из танков производства США и Южной Кореи. Танки, напомним, — средство нападения, а не обороны.

О том, что Польша может вторгнуться на территорию Белоруссии, в Минске и Москве говорят ещё со времён миграционного кризиса, когда провокация на границе легко могла стать поводом для начала войны.

Несомненно, для нападения на Белоруссию создавалась и польско-литовско-украинская бригада "Гетман Константин Острожский", которая не раз принимала участие в крупных натовских учениях, в том числе Agile Spirit – 2019, Rapid Trident – 2019 и Maple Arch – 2019.

Понятно, что единственным стопроцентно надёжным останавливающим фактором для Варшавы, которая в идеале была бы не прочь поживиться некоторыми некогда отнятыми у неё территориями как на Западной Украине, так и в Западной Белоруссии, является перспектива столкновения с Россией. Впрочем, если цель действительно — втягивание НАТО в полномасштабную войну, этот фактор уже не работает.

Так или иначе, до сих пор этого не произошло, однако вполне вероятно, что спусковым крючком новой войны может стать поражение ВСУ. То есть в тот момент, когда станет совершенно очевидно, что Украина потеряла способность сопротивляться и российские войска переступят на правый берег Днепра, Варшава может вступить в войну.

После разгрома Украины

Вопрос в том, где вступить в войну: на Украине или в Белоруссии. Если для Варшавы важно не пустить Россию к польско-украинской границе, а в идеале — вообще на правобережье, то для остального Запада важно продолжить войну с Россией даже после разгрома ВСУ. И не так важно где.

Обратите внимание: Ларри Джонсон прямым текстом говорит, что причиной вступления Польши в войну может стать осознание неизбежности поражения Украины.

По словам белорусского лидера, одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста. Фото © Getty Images / Omar Marques

Эта же "красная черта" для Запада упоминается в вопросе одного из зрителей YouTube-канала U.S. Tour of Duty экс-разведчику ВС США Скотту Риттеру, который спросил о возможности окружения российского Калининграда в случае поражения Киева.

Риттер, правда, уверен, что Россия жёстко ответит, если страны НАТО попытаются заблокировать Калининградскую область.

— Блокада Калининграда будет актом войны против России, которая на сто процентов даст военный ответ на такой шаг, — заявил он.

Блокада Калининграда: страшилка или реальная перспектива?

Учения по высадке морского десанта в Калининградской области. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Впрочем, попытки блокады уже предпринимались. Не военной. Экономической. Так, Литва уже не раз пыталась ограничить транзит в российский анклав через свою территорию. В случае попытки установки военной блокады НАТО, которое теперь практически полностью контролирует Балтийское море, может попросту запереть в Калининградской области наш Балтийский флот, попытавшись быстро его нейтрализовать, используя в том числе обстрелы с финских Аландских островов и шведского Готланда.

В этом случае для деблокады Калининграда для России остро встанет вопрос пробивания Сувалкского коридора — гипотетического прохода вдоль польско-литовской границы, обеспечивающего кратчайший путь связи с российским эксклавом. И да, в этом случае неизбежным становится участие Белоруссии, с территории которой будет проложен этот коридор. Это одна из причин, почему НАТО так важно нейтрализовать Минск, и может стать одним из поводов для вторжения со стороны Польши, власти которой постоянно пугают якобы существующей угрозой со стороны соседней страны.

Станет ли натовская агрессия началом ядерной войны?

Единственный вопрос, который не может не смущать всех потенциальных участников конфликта, а как же ядерное оружие, которое есть в Калининградской области и вот-вот появится или уже появилось в Белоруссии?

Впрочем, увы, я не особо уверен, что наших оппонентов это смущает. Ведь учения по блокаде и даже захвату Калининградской области НАТО (те же Defender Europe) проводит регулярно, несмотря на наличие там ЯО. А даже и если бы его не было, нападение на территорию РФ и попытка её отторжения вполне может стать поводом для его применения. Кажется, наши бывшие партнёры всерьёз поверили в возможность вести войну с ядерной державой конвенциональным оружием. Или если и с применением ядерного, то исключительно тактического и на ограниченном ТВД. На Западе даже существует теория "ограниченной ядерной войны", сам факт существования которой говорит о том, что страха перед третьей мировой, гарантирующей уничтожение человечества и сдерживавшей в период холодной войны, больше нет.

Едва ли он есть и в отношении нападения на Белоруссию, несмотря на то что президент России Владимир Путин достаточно чётко дал понять, что это будет рассматриваться как нападение на Союзное государство.

Ведь после разгрома Украины, надо понимать, что они не успокоятся. Они чётко дали понять, что их цель — нанесение стратегического поражения России, и они от неё не отступят.

Рискнёт ли Польша воевать против России и Белоруссии? 0 Вряд ли. Польшу интересует только часть Украины Может, потому что теперь за ней стоит НАТО Поляки забывают, как во все времена получали взбучку от России

Авторы Дмитрий Родионов