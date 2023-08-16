Первое судно вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море
Украинский министр Кубраков: Судно с 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы
Первое судно сегодня воспользовалось альтернативным временным коридором в Чёрном море, открытым ранее украинскими властями. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы.
Судно, о котором идёт речь, находилось в одесском порту с 23 февраля прошлого года. В то же время оно стало первым вышедшим из порта Одессы с 16 июля, когда прервалась Черноморская зерновая инициатива.
"Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", — написал Кубраков на своей странице в Facebook*.
Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
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ЯдвигаВереск / Wikipedia