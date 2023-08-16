Первое судно вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море

Первое судно сегодня воспользовалось альтернативным временным коридором в Чёрном море, открытым ранее украинскими властями. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы.

Судно, о котором идёт речь, находилось в одесском порту с 23 февраля прошлого года. В то же время оно стало первым вышедшим из порта Одессы с 16 июля, когда прервалась Черноморская зерновая инициатива.

"Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", — написал Кубраков на своей странице в Facebook*.