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16 августа, 06:53
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Первое судно вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море

Украинский министр Кубраков: Судно с 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы

Первое судно сегодня воспользовалось альтернативным временным коридором в Чёрном море, открытым ранее украинскими властями. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, контейнеровоз Joseph Schulte с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы.

Судно, о котором идёт речь, находилось в одесском порту с 23 февраля прошлого года. В то же время оно стало первым вышедшим из порта Одессы с 16 июля, когда прервалась Черноморская зерновая инициатива.

"Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", написал Кубраков на своей странице в Facebook*.

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Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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ЯдвигаВереск / Wikipedia

Марина Калегина
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