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18 августа, 07:13

Первое после окончания зерновой сделки судно из Одессы вошло в Босфорский пролив

TV100: Первое судно из Одессы после зерновой сделки вошло в Босфорский пролив

<p>Первое судно из Одессы вошло в Босфор. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/istgundem" target="_blank" rel="noopener noreferrer">istgundem</a></p>

Первое судно из Одессы вошло в Босфор. Обложка © Twitter / istgundem

Первое судно, вышедшее после прекращения зерновой сделки из порта в Одессе, вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100.

"Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор", — говорится в публикации.

Корабль вошёл в пролив со стороны Чёрного моря в 06:10 мск. Остановится он в порту Амбарли у Стамбула.

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. 16 августа первое судно с 30 тыс. тонн груза вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море.

Светлана Оперук
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