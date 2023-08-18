Первое после окончания зерновой сделки судно из Одессы вошло в Босфорский пролив
TV100: Первое судно из Одессы после зерновой сделки вошло в Босфорский пролив
Первое судно из Одессы вошло в Босфор. Обложка © Twitter / istgundem
Первое судно, вышедшее после прекращения зерновой сделки из порта в Одессе, вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100.
"Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор", — говорится в публикации.
Корабль вошёл в пролив со стороны Чёрного моря в 06:10 мск. Остановится он в порту Амбарли у Стамбула.
Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. 16 августа первое судно с 30 тыс. тонн груза вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море.