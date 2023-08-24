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24 августа, 12:54

Стали известны возможные дата и место встречи Путина с Эрдоганом

ТАСС: Встреча Путина и Эрдогана может пройти в Сочи 4 сентября

Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, возможно, состоится 4 сентября в Сочи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

"Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи", — сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что в Анкаре официально пока не называли дату визита Эрдогана в Россию. Сам же турецкий лидер не исключал встречу с российским коллегой в сентябре.

Турция надеется в самое ближайшее время обсудить с РФ и ООН зерновую сделку

Турция надеется в самое ближайшее время обсудить с РФ и ООН зерновую сделку

Напомним, что вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что переговоры президентов могут состояться уже 31 августа. Лайф также писал, что Эрдоган надеется встретиться с Путиным между саммитом G20 и ГА ООН. 22 августа уже была информация о том, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в России.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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