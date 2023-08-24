Стали известны возможные дата и место встречи Путина с Эрдоганом

Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, возможно, состоится 4 сентября в Сочи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

"Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи", — сказал собеседник агентства.