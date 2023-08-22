В Турции не исключили, что встреча Путина и Эрдогана пройдёт в России
РИА "Новости": Встреча Путина и Эрдогана может пройти в России
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Анкаре.
По словам собеседника агентства, возможная встреча лидеров двух стран пока не конкретизирована, однако её детали могут проясниться в ходе планируемого визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию. На вопрос о том, возможно ли, что переговоры глав государств пройдут в РФ, источник отметил, что "такой вариант не исключается".
"Всё будет зависеть от графика лидеров и переговоров соответствующих ведомств Анкары и Москвы", — уточнил он.
Вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка, в которой Анкара заинтересована. Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что переговоры президентов могут состояться уже 31 августа. Лайф также писал, что Эрдоган надеется встретиться с Путиным между саммитом G20 и ГА ООН.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев