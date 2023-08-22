В Турции не исключили, что встреча Путина и Эрдогана пройдёт в России

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Анкаре.

По словам собеседника агентства, возможная встреча лидеров двух стран пока не конкретизирована, однако её детали могут проясниться в ходе планируемого визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию. На вопрос о том, возможно ли, что переговоры глав государств пройдут в РФ, источник отметил, что "такой вариант не исключается".