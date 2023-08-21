В Анкаре назвали маловероятным проведение встречи Путина и Эрдогана в Турции

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, скорее всего, состоится не на турецкой территории. Источник в Анкаре заявил, что турецкий лидер может сам посетить РФ.

"На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но чёткого решения по этому поводу ещё нет", — цитирует ТАСС своего источника.