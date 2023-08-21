В Анкаре назвали маловероятным проведение встречи Путина и Эрдогана в Турции
ТАСС: Проведение встречи Путина и Эрдогана в Турции маловероятно
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, скорее всего, состоится не на турецкой территории. Источник в Анкаре заявил, что турецкий лидер может сам посетить РФ.
"На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но чёткого решения по этому поводу ещё нет", — цитирует ТАСС своего источника.
Напомним, вопрос о встрече Путина и Эрдогана обсуждается с конца июля, когда была закрыта так называемая зерновая сделка, в которой Анкара заинтересована. Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в Россию. А SHOT уточнял, что переговоры президентов могут состояться уже 31 августа.
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