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21 августа, 08:30

В Анкаре назвали маловероятным проведение встречи Путина и Эрдогана в Турции

ТАСС: Проведение встречи Путина и Эрдогана в Турции маловероятно

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, скорее всего, состоится не на турецкой территории. Источник в Анкаре заявил, что турецкий лидер может сам посетить РФ.

"На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но чёткого решения по этому поводу ещё нет", — цитирует ТАСС своего источника.

Советник Эрдогана Кылыч: Подготовка визита Путина в Турцию продолжается

Советник Эрдогана Кылыч: Подготовка визита Путина в Турцию продолжается

Напомним, вопрос о встрече Путина и Эрдогана обсуждается с конца июля, когда была закрыта так называемая зерновая сделка, в которой Анкара заинтересована. Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в Россию. А SHOT уточнял, что переговоры президентов могут состояться уже 31 августа.

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Getty Images / Murat Kula

Александра Вишнякова
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