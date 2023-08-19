Советник Эрдогана Кылыч: Подготовка визита Путина в Турцию продолжается

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил о том, что продолжается подготовка визита в страну президента России Владимира Путина.

"Работы в этом направлении сейчас продолжаются", — сказал он в эфире телеканала CNN Turk.