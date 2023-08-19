Советник Эрдогана Кылыч: Подготовка визита Путина в Турцию продолжается
Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил о том, что продолжается подготовка визита в страну президента России Владимира Путина.
"Работы в этом направлении сейчас продолжаются", — сказал он в эфире телеканала CNN Turk.
По словам советника турецкого лидера, сейчас в России также прорабатывается график президента. Обе стороны ведут переговоры о конкретной дате визита Путина в Турцию.
Ранее Лайф писал о том, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 31 августа. Напомним, вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была закрыта зерновая сделка. Турецкий телеканал A haber сообщал о том, что Путин и Эрдоган могут встретиться в августе или сентябре.