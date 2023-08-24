Турция надеется в самое ближайшее время обсудить с РФ и ООН зерновую сделку

Даты предполагаемых переговоров между Турцией, Россией и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока не назначены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участвующий в обсуждении этой темы источник.

"Конкретных дат нет. Но мы надеемся, что ряд контактов на высшем уровне, которые планируются между сторонами (Анкарой и Москвой. — Прим. Лайфа), приведут к тому, что эти переговоры пройдут в самое ближайшее время", — говорится в сообщении.