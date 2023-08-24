Турция надеется в самое ближайшее время обсудить с РФ и ООН зерновую сделку
РИА "Новости": Дат переговоров Турции, России и ООН по зерновой сделке пока нет
Даты предполагаемых переговоров между Турцией, Россией и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока не назначены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участвующий в обсуждении этой темы источник.
"Конкретных дат нет. Но мы надеемся, что ряд контактов на высшем уровне, которые планируются между сторонами (Анкарой и Москвой. — Прим. Лайфа), приведут к тому, что эти переговоры пройдут в самое ближайшее время", — говорится в сообщении.
О возможности проведения переговоров в трёхстороннем формате по зерновой сделке сообщила сегодня турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники. Указывается, что при достижении прогресса за стол сядет и Украина.
Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена, — РФ готова вернуться к её исполнению при полном выполнении обещаний других сторон документа. На саммите БРИКС 22 августа президент Владимир Путин повторил этот тезис.
А ранее в Турции анонсировали переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле. По мнению сторон, они необходимы для недопущения "глобальных проблем", особенно связанных с миграцией и нестабильностью в слаборазвитых государствах. Накануне сообщалось, что Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке.
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