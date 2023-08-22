Эрдоган приедет в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки, пишут СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию для переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. Как сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в Анкаре, главы государств встретятся в ближайшее время, ключевой темой станет зерновая сделка.

По словам источника, предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по возобновлению зерновой сделки.