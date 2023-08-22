Эрдоган приедет в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки, пишут СМИ
Yeni Şafak: Эрдоган приедет в РФ для переговоров с Путиным по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию для переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. Как сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в Анкаре, главы государств встретятся в ближайшее время, ключевой темой станет зерновая сделка.
По словам источника, предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по возобновлению зерновой сделки.
Ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на источник также сообщили о вероятности встречи Путина и Эрдогана в России. Её детали могут проясниться в ходе планируемого визита главы МИД Турции Хакана Фидана в РФ.
Напомним, что вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A haber сообщал, что главы государств могут встретиться в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что переговоры президентов могут состояться уже 31 августа. Лайф также писал, что Эрдоган надеется встретиться с Путиным между саммитом G20 и ГА ООН. 22 августа уже была информация о том, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в России.
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