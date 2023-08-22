В Анкаре опровергли сообщения о тайных переговорах по зерновой сделке
РИА "Новости": В Анкаре опровергли тайные переговоры по зерновой сделке
Анкара не ведёт тайных переговоров об альтернативных маршрутах зерновой сделки, её цели предельно открыты и известны партнёрам. Такое заявление сделали в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"[Эрдоган] буквально вчера <...> заявил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки с учётом ожиданий всех сторон. Наши инициативы, наши цели предельно открыты и ясны — препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах", — приводит РИА "Новости" сообщение источника.
Там подчеркнули, что сообщения западных СМИ о тайных переговорах не стоят комментариев, ведь они настроены на "демонизацию усилий Анкары". Помимо указанных, целей у Турции нет, местные власти ведут открытый диалог со сторонами.
Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа. Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся для исполнения соглашений черноморском коридоре, но Украина всё равно хочет использовать маршрут для поставок своего зерна. Так, 16 августа первое судно вышло по временному коридору из Одессы, а 18 августа оно вошло в пролив Босфор.
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