В Анкаре опровергли сообщения о тайных переговорах по зерновой сделке

Анкара не ведёт тайных переговоров об альтернативных маршрутах зерновой сделки, её цели предельно открыты и известны партнёрам. Такое заявление сделали в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"[Эрдоган] буквально вчера <...> заявил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки с учётом ожиданий всех сторон. Наши инициативы, наши цели предельно открыты и ясны — препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах", — приводит РИА "Новости" сообщение источника.