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23 августа, 07:19

СМИ узнали о предложении Турции и ООН к России по зерновой сделке

РИА "Новости": Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке

Турция и ООН готовят предложения для Москвы по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, участвующий в переговорах. По его словам, пока не все требования РФ учтены, но обсуждения продолжаются.

"Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не всё идеально, есть неразрешённые моменты с банковскими вопросами", — отметил собеседник агентства.

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Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена — РФ готова вернуться к её исполнению при полном выполнении обещаний других сторон документа. Накануне на саммите БРИКС президент Владимир Путин повторил этот тезис.

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Александра Вишнякова
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