"Для тех, кто в Госдепе": Захарова дала совет непонятливым США по зерновой сделке
Захарова: За разъяснениями по зерновой сделке посол США может обратиться в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова повторила для Госдепа США условия Москвы для возобновления зерновой сделки. В своём телеграм-канале дипломат подчеркнула, что все они указаны на заверенной генсеком ООН бумаге.
"Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости Черноморская инициатива. Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено генсеком ООН", — написала Захарова.
Дипломат добавила, что в случае необходимости представитель американского посольства может обратиться в МИД России за дополнительными разъяснениями по данному поводу.
Ранее Госдепартамент попросил РФ разъяснить условия для возобновления зерновой сделки. Это заявление озвучил координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен, пообещав оказать содействие "любым из этих вопросов".
Лайф напоминает, что Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. При этом президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было исполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.
t.me / MID_Russia