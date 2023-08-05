"Для тех, кто в Госдепе": Захарова дала совет непонятливым США по зерновой сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова повторила для Госдепа США условия Москвы для возобновления зерновой сделки. В своём телеграм-канале дипломат подчеркнула, что все они указаны на заверенной генсеком ООН бумаге.

"Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости Черноморская инициатива. Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено генсеком ООН", — написала Захарова.

Дипломат добавила, что в случае необходимости представитель американского посольства может обратиться в МИД России за дополнительными разъяснениями по данному поводу.