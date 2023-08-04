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4 августа, 18:45

На Украине подсчитали ущерб от прекращения зерновой сделки, и он огромный

Лепушинский: Ущерб Украины от прекращения зерновой сделки составил $2 млрд

Украина недосчитается двух миллиардов долларов валютной выручки в 2023 году из-за того, что Россия вышла из зерновой сделки. Об этом, как пишет "Экономическая правда", заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

"По зерновому коридору это повлияет на скорость экспорта зерна. То есть то, что не экспортируется в этом году, будет экспортироваться в следующем. И в этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на 2 млрд долларов", — сообщил Лепушинский.

Речь идёт о зерновой сделке, которая предусматривала безопасный вывоз украинского зерна по черноморскому коридору. Её заключили год назад и затем два раза продлевали. В середине июля Россия отказалась далее участвовать в этой инициативе, так как другие страны не выполняли ту часть договорённости, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. В Кремле заявили, что Россия могла бы вернуться к сделке, если бы была выполнена касающаяся РФ часть соглашения.

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Ранее в Кремле ответили на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон продолжит содействовать экспорту продовольствия из России, если Москва возобновит участие в зерновой сделке. По словам Дмитрия Пескова, поверить американской стороне на слово Россия больше не готова. Лайф напоминает, 18 июля из-за полного игнорирования российской части зерновой сделки Москва вышла из неё и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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