На Украине подсчитали ущерб от прекращения зерновой сделки, и он огромный

Украина недосчитается двух миллиардов долларов валютной выручки в 2023 году из-за того, что Россия вышла из зерновой сделки. Об этом, как пишет "Экономическая правда", заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

"По зерновому коридору — это повлияет на скорость экспорта зерна. То есть то, что не экспортируется в этом году, будет экспортироваться в следующем. И в этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на 2 млрд долларов", — сообщил Лепушинский.