Захарова призвала США прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке
США и другие западные страны должны прекратить лицемерить и врать по ситуации вокруг зерновой сделки. С таким призывом обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену официальный представитель МИД Мария Захарова.
В расширенном комментарии, опубликованном в пятницу на сайте ведомства, дипломат указала, что на Западе сыплют обвинениями в адрес России, в то время как реальное положение дел вокруг зерновой сделки замалчивалось.
"Молчат о том, что украинское, преимущественно кормовое, зерно шло в основном в "сытую" Европу. Молчат о том, что морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался киевским режимом для террористических атак против Севастополя, Крымского моста и российских судов. Молчат о систематическом блокировании российского сельхозэкспорта незаконными односторонними санкциями, из-за чего меморандум Россия – ООН так и не заработал", — перечислила Захарова.
Она добавила, что Западу пора перестать передёргивать факты, "которые, как известно, вещь упрямая".
Ранее в Кремле ответили на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон продолжит содействовать экспорту продовольствия из России, если Москва возобновит участие в зерновой сделке. По словам Дмитрия Пескова, поверить американской стороне на слово Россия больше не готова. Лайф напоминает, 18 июля из-за полного игнорирования российской части зерновой сделки Москва вышла из неё и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре.
ТАСС / Александр Рюмин