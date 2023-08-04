Захарова призвала США прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке

США и другие западные страны должны прекратить лицемерить и врать по ситуации вокруг зерновой сделки. С таким призывом обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену официальный представитель МИД Мария Захарова.

В расширенном комментарии, опубликованном в пятницу на сайте ведомства, дипломат указала, что на Западе сыплют обвинениями в адрес России, в то время как реальное положение дел вокруг зерновой сделки замалчивалось.

"Молчат о том, что украинское, преимущественно кормовое, зерно шло в основном в "сытую" Европу. Молчат о том, что морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался киевским режимом для террористических атак против Севастополя, Крымского моста и российских судов. Молчат о систематическом блокировании российского сельхозэкспорта незаконными односторонними санкциями, из-за чего меморандум Россия – ООН так и не заработал", — перечислила Захарова.