Кремль отказался "верить на слово" США насчёт зерновой сделки
Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту при зерновой сделке
Россия не готова верить словам Вашингтона о содействии экспорту продовольствия при зерновой сделке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На слово — нет", — приводит РИА "Новости" слова официального представителя Кремля.
Таким образом Песков ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон продолжит содействовать экспорту продовольствия из России, если Москва возобновит участие в зерновой сделке.
Лайф напоминает, 18 июля из-за полного игнорирования российской части зерновой сделки Москва вышла из неё и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. Президент Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из условий не было выполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны. А на днях Песков заявил, что Россия долго соблюдала условия зерновой сделки в одностороннем порядке, а вот её требования не выполнялись. Однако же возрождение соглашения возможно. Для этого ЕС нужно выполнить ряд мер.
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