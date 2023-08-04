Кремль отказался "верить на слово" США насчёт зерновой сделки

Россия не готова верить словам Вашингтона о содействии экспорту продовольствия при зерновой сделке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон продолжит содействовать экспорту продовольствия из России, если Москва возобновит участие в зерновой сделке.