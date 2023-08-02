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2 августа, 18:11

Кремль назвал способ молниеносно вернуть Россию в зерновую сделку

Песков: Россия долго выполняла условия зерновой сделки в одностороннем порядке

Россия в течение долгого срока соблюдала договорённости в рамках черноморской зерновой инициативы, тогда как её требования по части сделки не исполнялись. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода на форуме "Территория смыслов".

"Россия слишком долго выполняла это всё в одностороннем порядке. И слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись, поэтому сейчас она приостановлена", — объяснил представитель Кремля.

Песков пояснил, что возрождение соглашения "реально". Для этого европейским странам просто нужно выполнить ряд мер. первая из них – переподключить к SWIFT "Россельхозбанк". Условия России можно выполнить быстро, и тогда Москва "незамедлительно вернётся к выполнению "зерновой сделки", пояснил он.

Путин изложил Эрдогану принципиальную позицию России по зерновой сделке

Путин изложил Эрдогану принципиальную позицию России по зерновой сделке

Напомним, 18 июля в связи с полным игнорированием российской части зерновой сделки Москва приняла решение выйти из неё, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было выполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.

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Юрий Лысенко
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