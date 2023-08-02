Кремль назвал способ молниеносно вернуть Россию в зерновую сделку

Россия в течение долгого срока соблюдала договорённости в рамках черноморской зерновой инициативы, тогда как её требования по части сделки не исполнялись. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода на форуме "Территория смыслов".

"Россия слишком долго выполняла это всё в одностороннем порядке. И слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись, поэтому сейчас она приостановлена", — объяснил представитель Кремля.