Кремль назвал способ молниеносно вернуть Россию в зерновую сделку
Песков: Россия долго выполняла условия зерновой сделки в одностороннем порядке
Россия в течение долгого срока соблюдала договорённости в рамках черноморской зерновой инициативы, тогда как её требования по части сделки не исполнялись. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода на форуме "Территория смыслов".
"Россия слишком долго выполняла это всё в одностороннем порядке. И слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись, поэтому сейчас она приостановлена", — объяснил представитель Кремля.
Песков пояснил, что возрождение соглашения "реально". Для этого европейским странам просто нужно выполнить ряд мер. первая из них – переподключить к SWIFT "Россельхозбанк". Условия России можно выполнить быстро, и тогда Москва "незамедлительно вернётся к выполнению "зерновой сделки", пояснил он.
Напомним, 18 июля в связи с полным игнорированием российской части зерновой сделки Москва приняла решение выйти из неё, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было выполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.
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