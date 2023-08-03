Блинкен пообещал помочь российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

Вашингтон, если Москва возобновит участие в зерновой сделке, продолжит содействовать экспорту продовольствия из России. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В случае возвращения к договорённости, конечно, мы продолжим делать всё, что необходимо, для обеспечения того, чтобы все, включая Россию, могли экспортировать своё продовольствие безопасно и свободно", — сказал он журналистам.

Блинкен заверил, что Штаты пытались решить проблемы с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций.