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3 августа, 20:42

Блинкен пообещал помочь российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

Вашингтон, если Москва возобновит участие в зерновой сделке, продолжит содействовать экспорту продовольствия из России. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В случае возвращения к договорённости, конечно, мы продолжим делать всё, что необходимо, для обеспечения того, чтобы все, включая Россию, могли экспортировать своё продовольствие безопасно и свободно", — сказал он журналистам.

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Блинкен заверил, что Штаты пытались решить проблемы с доставкой и страхованием в ходе действия черноморской инициативы, в том числе писали письма в банки для обеспечения процесса транзакций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва долго выполняла условия зерновой сделки в одностороннем порядке, однако её требования по части сделки не исполнялись. При этом возобновление инициативы реально, европейским странам просто нужно выполнить ряд мер, отметил представитель Кремля.

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Flickr / U.S. Department of State

Артур Лапсаков
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