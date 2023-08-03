Путин и лидеры стран Африки призвали устранить препятствия по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран выступили за устранение ограничений по экспорту зерна и удобрений из РФ для возобновления зерновой сделки. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой Российского государства, состоявшейся 28 июля.

"Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле", — говорится в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.