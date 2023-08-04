США попросили Россию назвать условия для возобновления зерновой сделки
Госдепартамент попросил РФ разъяснить условия для возобновления зерновой сделки
Россия должна разъяснить Соединённым Штатам Америки, какие условия необходимо выполнить для её готовности возобновить зерновую сделку. Соответствующее заявление озвучил координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен.
"Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора", — пояснил представитель Госдепа на брифинге.
По его словам, американская сторона выразила готовность оказать содействие "любым из этих вопросов".
Как ранее рассказывал Лайф, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. При этом президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было выполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.
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