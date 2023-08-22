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22 августа, 16:29

Путин на саммите БРИКС назвал условия возвращения РФ к зерновой сделке

Путин: РФ готова вернуться к зерновой сделке при выполнении Западом обязательств

РФ готова вернуться к участию в зерновой сделке, но при одном условии: если стороны договора выполнят все обязательства перед российской стороной реально, а не на бумаге. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе видеообращения на саммите БРИКС.

"Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", — подчеркнул он.

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Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена — РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний других сторон документа.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Александра Вишнякова
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