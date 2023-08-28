Названа возможная дата визита Эрдогана в Россию
Bloomberg: Эрдоган может посетить Россию 8 сентября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе, 8 сентября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
"Эрдоган может отправиться в Россию 8 сентября, до поездки в Индию на саммит G20", — говорится в сообщении.
Как отметили собеседники агентства, турецкий лидер на встрече с Путиным, в частности, планирует обсудить возобновление зерновой сделки.
Напомним, вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отмечали, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Появлялась информация, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи.