Глава МИД Турции сообщил о новых предложениях ООН по зерновой сделке
ООН при помощи Турции подготовила новые предложения по возобновлению зерновой сделки. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Вопросы возрождения зерновой сделки были в приоритете в наших сегодняшних переговорах. У России есть требования относительно обеспечения бесперебойных поставок её продукции и удобрений. На эти запросы важно ответить. При активной помощи Турции ООН подготовила пакет новых предложений по зерновой сделке. Считаем, что это может являться хорошей базой для её возрождения", — отметил Фидан.
При этом Лавров подчеркнул, что страны Запада не хотят проявлять конструктивный подход к требованиям России по условиям сделки и пока звучат только обещания.
"Ооновцы сами ничего сделать не могут, они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход, Запад этого делать не хочет. И пока всё сводится к одним обещаниям", — сказал глава МИД РФ.
Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена и РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний других сторон документа. Кроме того, в МИД РФ рассказали об альтернативе зерновой сделке: это предложение Владимира Путина о поставке Турции одного миллиона тонн зерна, которое Анкара должна будет переработать и отправить в нуждающиеся страны.
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