Глава МИД Турции сообщил о новых предложениях ООН по зерновой сделке

ООН при помощи Турции подготовила новые предложения по возобновлению зерновой сделки. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Вопросы возрождения зерновой сделки были в приоритете в наших сегодняшних переговорах. У России есть требования относительно обеспечения бесперебойных поставок её продукции и удобрений. На эти запросы важно ответить. При активной помощи Турции ООН подготовила пакет новых предложений по зерновой сделке. Считаем, что это может являться хорошей базой для её возрождения", — отметил Фидан.

При этом Лавров подчеркнул, что страны Запада не хотят проявлять конструктивный подход к требованиям России по условиям сделки и пока звучат только обещания.