"Мы продвинулись": Путин рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба в Турции

Переговоры Москвы и Анкары по созданию газового хаба в Турции могут завершиться уже в скором времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной", — отметил российский лидер.