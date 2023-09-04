"Мы продвинулись": Путин рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба в Турции
Путин: Переговоры по созданию газового хаба в Турции могут скоро завершиться
Переговоры Москвы и Анкары по созданию газового хаба в Турции могут завершиться уже в скором времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
"Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной", — отметил российский лидер.
Как подчеркнул президент, набранный темп развития российско-турецких отношений сохраняется.
Напомним, хаб по поставкам российского природного газа в Европу через территорию Турции — это совместный проект Анкары и Москвы. Идею о его создании осенью прошлого года высказал президент РФ Владимир Путин. Турция поддержала эту инициативу и начала процесс внесения поправок в законодательство для обеспечения юридической базы работы хаба. Позже Эрдоган заявил, что работа по вопросам введения в эксплуатацию газового распределительного центра идёт полным ходом. Также он пообещал реализовать проект хаба в конце мая после победы на президентских выборах.