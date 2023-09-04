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4 сентября, 10:18

Путин поприветствовал Эрдогана в Сочи

Президент России Владимир Путин встретил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где пройдут российско-турецкие переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга.

Путин поприветствовал Эрдогана в Сочи. Видео © LIFE

Напомним, в понедельник, 4 сентября, в Сочи состоятся переговоры президентов России и Турции. Как ранее сообщила газета Milliyet, Эрдоган в ходе встречи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.

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LIFE

Александра Вишнякова
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