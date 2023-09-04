Путин поприветствовал Эрдогана в Сочи

Президент России Владимир Путин встретил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где пройдут российско-турецкие переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга.