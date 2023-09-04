Эрдоган на встрече с Путиным заявит о готовности стать посредником по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна пройти в Сочи в понедельник, 4 сентября, заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Milliyet, ссылаясь на источники.

По данным издания, Эрдоган в рамках переговоров подчеркнёт важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что "готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров", для обеспечения прочного мира между Москвой и Киевом. Кроме того, газета подчёркивает, что перед встречей лидеров двух стран есть надежда на возвращение России к зерновой сделке.