Эрдоган на встрече с Путиным заявит о готовности стать посредником по Украине
Milliyet: Эрдоган намерен заявить о готовности стать посредником по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна пройти в Сочи в понедельник, 4 сентября, заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Milliyet, ссылаясь на источники.
По данным издания, Эрдоган в рамках переговоров подчеркнёт важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что "готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров", для обеспечения прочного мира между Москвой и Киевом. Кроме того, газета подчёркивает, что перед встречей лидеров двух стран есть надежда на возвращение России к зерновой сделке.
Напомним, вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber ранее сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Инсайдеры сообщали, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран проведут переговоры 4 сентября.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев