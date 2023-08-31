Глава МИД Украины назвал встречу Путина и Эрдогана "последним шансом"
Кулеба: Встреча Путина и Эрдогана является последним шансом для зерновой сделки
Грядущая встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом, чтобы увидеть возвращение Москвы в зерновую сделку. Об этом в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в Черноморскую зерновую сделку", — сказал он.
Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля в связи с полным игнорированием российской части документа, вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности в выделенном для соглашений черноморском коридоре. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделка приостановлена, но не отменена и Россия готова вернуться к ней, однако лишь при исполнении данных другими сторонами обещаний. Это подтвердил президент страны Владимир Путин. По данным СМИ, Турция и ООН уже готовят свои предложения по теме.
Getty Images / Murat Kula