Глава МИД Украины назвал встречу Путина и Эрдогана "последним шансом"

Грядущая встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом, чтобы увидеть возвращение Москвы в зерновую сделку. Об этом в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в Черноморскую зерновую сделку", — сказал он.