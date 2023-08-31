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31 августа, 09:49

В Кремле высказались о результативности переговоров по зерну с Турцией и Катаром

Песков: Пока нет итогов обсуждения поставок зерна между РФ, Турцией и Катаром

Конкретных итогов обсуждения поставок зерна между Россией, Турцией и Катаром нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переговоры по теме продолжатся в ближайшее время "на высшем уровне".

"Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет, но предстоят в Москве и сегодня [во время визита главы МИД Турции Хакана Фидана], и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно", сказал он.

Представитель Кремля отметил, что пока "трудно сказать, насколько результативно это будет", однако Россия, будучи ответственным поставщиком, принимает участие в таких дискуссиях.

Турция и ООН готовятся к переговорам с Россией по зерновой сделке, пишут СМИ

Турция и ООН готовятся к переговорам с Россией по зерновой сделке, пишут СМИ

Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля в связи с полным игнорированием российской части документа. Кроме того, Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся для её исполнения зерновом коридоре. Однако, как отмечал Дмитрий Песков, сделка была приостановлена, но не отменена, РФ готова вернуться к ней при выполнении ранее данных обещаний. Уже в ходе саммита БРИКС президент страны Владимир Путин подтвердил это, а Песков позднее подчеркнул, что дискуссии по теме продолжаются.

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Getty Images / Chris McGrath

Матвей Константинов
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