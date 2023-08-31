В Кремле высказались о результативности переговоров по зерну с Турцией и Катаром

Конкретных итогов обсуждения поставок зерна между Россией, Турцией и Катаром нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переговоры по теме продолжатся в ближайшее время "на высшем уровне".

"Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет, но предстоят в Москве и сегодня [во время визита главы МИД Турции Хакана Фидана], и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно", — сказал он.