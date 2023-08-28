В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки с участием Катара
Песков не увидел субстантивных договорённостей по трёхсторонней зерновой сделке
Конкретных договорённостей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Различные варианты взаимодействия [по вопросу о возобновлении зерновой сделки] с участием Катара — в настоящий момент каких-либо субстантивных договорённостей на этот счёт нет", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.
Песков уточнил, что по вопросу зерновой сделки продолжаются различные дискуссии в разных форматах.
Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули: сделка приостановлена, а не отменена — РФ готова вернуться к её исполнению при полном выполнении обещаний других сторон документа. На саммите БРИКС 22 августа президент Владимир Путин подтвердил этот тезис.
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