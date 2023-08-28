В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки с участием Катара

Конкретных договорённостей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Различные варианты взаимодействия [по вопросу о возобновлении зерновой сделки] с участием Катара — в настоящий момент каких-либо субстантивных договорённостей на этот счёт нет", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.