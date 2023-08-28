Турция и ООН готовятся к переговорам с Россией по зерновой сделке, пишут СМИ

Турция и Организация Объединённых Наций (ООН) прорабатывают возможность проведения переговоров с Россией по вопросу возобновления зерновой сделки в Стамбуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, в настоящий момент идёт подготовка конкретных предложений Москве.

"Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", — сказал собеседник агентства.