Турция и ООН готовятся к переговорам с Россией по зерновой сделке, пишут СМИ
РИА "Новости": Турция и ООН прорабатывают переговоры с РФ по зерновой сделке
Турция и Организация Объединённых Наций (ООН) прорабатывают возможность проведения переговоров с Россией по вопросу возобновления зерновой сделки в Стамбуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По его данным, в настоящий момент идёт подготовка конкретных предложений Москве.
"Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", — сказал собеседник агентства.
Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули: сделка приостановлена, а не отменена, — РФ готова вернуться к её исполнению при полном выполнении обещаний других сторон документа. На саммите БРИКС 22 августа президент Владимир Путин подтвердил этот тезис.
А ранее в Турции анонсировали переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле. По мнению сторон, они необходимы для недопущения "глобальных проблем", особенно связанных с миграцией и нестабильностью в слаборазвитых государствах.
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