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28 августа, 05:39

Турция и ООН готовятся к переговорам с Россией по зерновой сделке, пишут СМИ

РИА "Новости": Турция и ООН прорабатывают переговоры с РФ по зерновой сделке

Турция и Организация Объединённых Наций (ООН) прорабатывают возможность проведения переговоров с Россией по вопросу возобновления зерновой сделки в Стамбуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, в настоящий момент идёт подготовка конкретных предложений Москве.

"Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", — сказал собеседник агентства.

Напомним, Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули: сделка приостановлена, а не отменена, — РФ готова вернуться к её исполнению при полном выполнении обещаний других сторон документа. На саммите БРИКС 22 августа президент Владимир Путин подтвердил этот тезис.

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А ранее в Турции анонсировали переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле. По мнению сторон, они необходимы для недопущения "глобальных проблем", особенно связанных с миграцией и нестабильностью в слаборазвитых государствах.

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Светлана Оперук
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