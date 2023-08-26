Из порта Одессы вышло второе судно с момента прекращения зерновой сделки
Утром 26 августа из акватории порта в Одессе вышел балкер PRIMUS. Это второе судно, которое отправилось из города с момента приостановки действия зерновой сделки.
Как пишет "Политика страны", балкер PRIMUS прибыл в Одессу 20 февраля 2022 года из Греции.
Ранее Лайф писал о том, что 16 августа из порта в Одессе вышло первое судно после прекращения зерновой сделки — контейнеровоз Joseph Schulte. Корабль остановился в порту Амбарли у Стамбула. Сама зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа. РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре, но украинская сторона заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна.
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