В Кремле назвали окончательную дату встречи Путина с Эрдоганом
Песков подтвердил, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи в предстоящий понедельник, 4 сентября. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня", — подтвердил представитель Кремля.
Напомним, вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Инсайдеры сообщали, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи. Похоже, что так и выйдет.