В Кремле назвали окончательную дату встречи Путина с Эрдоганом

Напомним, вопрос о встрече лидеров РФ и Турции обсуждается с конца июля, когда была приостановлена зерновая сделка. Турецкий телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган встретятся в августе или сентябре. При этом журналисты отметили, что если российский президент не сможет прибыть в Турцию, то не исключена поездка турецкого лидера в РФ. Инсайдеры сообщали, что Путин и Эрдоган, возможно, встретятся 4 сентября в Сочи. Похоже, что так и выйдет.