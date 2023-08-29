Как Эрдоган хочет подобрать ключик к кремлёвской шкатулке Найдёт ли формулу новой зерновой сделки турецкий президент и какие вопросы будут обсуждать президент РФ Владимир Путин и его коллега в Сочи. 28 августа, 22:42 Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Анкара и ООН прорабатывают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке. Накануне о возможности проведения трёхсторонних переговоров Турции, ООН и России по зерновой сделке сообщила газета Milliyet. Bloomberg заявляет, что визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию состоится 8 сентября. Турецкая сторона не прокомментировала эту информацию, а пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков лишь отметил, что встреча "состоится в ближайшее время". Напомним, зерновая сделка была остановлена 17 июля, так как не были выполнены условия России: не разблокированы порты и не сняты санкции с Россельхозбанка.

Эксперты считают, что поездка главы Турции связана не только с обсуждением дальнейших сценариев зерновой сделки, но и с реализацией газового хаба, АЭС и других вопросов. При этом Россия не собирается решать вопрос в пользу Анкары только потому, что Эрдогану необходимо сохранить имидж переговорщика на Западе. Если стороны не найдут формулу, приемлемую для России, то сделка зависнет в воздухе, осложняя и без того непростую ситуацию с вывозом зерна Украины, которой через неделю будет некуда его девать.

На встрече глав России и Турции будет обсуждаться весь комплекс проектов взаимозависимости Турции и России. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Emrah Yorulmaz

Турецкий президент намерен обсудить достаточно большой круг вопросов, которые сейчас волнуют Турцию, считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. Возможно, на повестке дня кроме зерновой сделки будут затронуты и Сирия, и Южный Кавказ, и, конечно, газовые вопросы. По его словам, желая получить уступки в обмен на некую лояльность, которую Турция проявляет к России в ходе украинского конфликта, Эрдоган попытается оказать давление на всех направлениях.

— Это традиционный для главы Турции дипломатический покер, когда нужно максимально поднимать ставки, и единственным противодействием тут являются вежливая позиция в отношении Турции и напоминание о том, что не только Москва зависит от Анкары, но и наоборот, — объясняет Геворг Мирзаян.

По мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, Турция воспринимает себя как зерновой хаб между Россией и Украиной, Африкой и Ближним Востоком. Провалом сделки из-за нарушения обязательств Запад осложнил работу Турции.

— Оптимальным решением для России было бы освобождение Одессы и Николаева, а затем под российским контролем — отгрузка зерна украинских производителей для потребителей других стран. Турция сейчас испытывает тяжелейший экономический кризис, остро нуждается в деньгах, поэтому торговля с Москвой для Анкары крайне важна. Кроме того, это ещё и вопрос политического выживания для Эрдогана. Он, скорее всего, предложит компромиссы, чтобы добиться маршрута поставок зерна через Турцию, — полагает Никита Мендкович.

Грузовое судно, направляющееся через Босфор, Турция. Фото © Getty Images / Chris McGrath

Концепция сделки, готовящаяся для встречи Путина и Эрдогана, включает в себя ряд обязательств, которые углубляют наши требования. Но это не значит, что Запад пойдёт на их выполнение, уверен доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

— Реализация наших условий равнозначна развалу всей санкционной системы, которая создавалась весь последний год. Они ищут вариант: обойти наши требования и начать вывоз зерна без России. Тот офшорный коридор, что создала Украина, не способен вывести всё зерно. Поэтому Анкара ищет форматы, которыми можно оживить сделку, — отмечает Андрей Суздальцев. — В этом вопросе большую роль играет в понимании Запада личность Эрдогана, который позиционировал себя как человек, имеющий влияние на президента России. Считается, что это единственный человек, который якобы такое влияние имеет.

Сегодня президент России заявил, что выполнение сделки возможно только на ранее представленных условиях России. Если мы пойдём на уступки, то это будет тяжело восприниматься населением, политическим классом в преддверии сентябрьских, а затем и президентских выборов, напоминает Андрей Суздальцев. "В Кремле это учитывают, сделка сейчас воспринимается как свидетельство нашего суверенитета", — комментирует он.

На встрече глав России и Турции будет обсуждаться весь комплекс проектов взаимозависимости Турции и России, уверены эксперты. Речь пойдёт о российском газе, атомной станции, российском рынке для товаров из Турции, туризме. Зерновой вопрос требует также особого внимания, поскольку Анкара закупает не только украинское, но и российское зерно.

При этом некоторые эксперты считают, что зерновая сделка и широкое анонсирование этой темы — лишь прикрытие для решения более важных задач. Так, тюрколог Полина Беккер связывает визит главы Турции с возобновлением работ по газовому хабу. Второй тур выборов президента в Турции состоялся 28 мая. И глава республики пообещал своим избирателям, что этот проект должен быть реализован. Бизнес-элита будет зарабатывать на этом, и Эрдогану придётся приложить все усилия, чтобы выполнить обещание, напоминает она.

Авторы Елена Стафеева