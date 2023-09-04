Путин назвал сроки запуска первой турецкой АЭС "Аккую"

Первый блок АЭС "Аккую", которая строится при поддержке России на средиземноморском побережье в турецком городе Гюльнар, планируется запустить уже в следующем году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на "Аккую". В следующем году, всё идёт по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", — уточнил российский лидер.