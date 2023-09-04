Путин назвал сроки запуска первой турецкой АЭС "Аккую"
Путин: Первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в Турции в 2024 году
Первый блок АЭС "Аккую", которая строится при поддержке России на средиземноморском побережье в турецком городе Гюльнар, планируется запустить уже в следующем году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
"Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на "Аккую". В следующем году, всё идёт по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", — уточнил российский лидер.
Напомним, "Аккую" является первой атомной электростанцией, возводящейся в Турции. Строительство с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. А 27 апреля текущего года состоялась торжественная церемония доставки топлива на АЭС "Аккую". В ней в режиме видеосвязи приняли участие оба лидера — и Путин, и Эрдоган, который в этот день впервые появился на публике после слухов об инфаркте.