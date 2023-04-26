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26 апреля, 10:49

Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на турецкую АЭС "Аккую"

Песков: Путин намерен участвовать в церемонии загрузки топлива на АЭС "Аккую"

Российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в церемонии загрузки топлива на турецкой АЭС "Аккую" по видеосвязи. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, планирует, это будет в формате видеоконференции", — отметил он, общаясь с журналистами.

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Напомним, "Аккую" является первой атомной электростанцией, возводящейся в Турции. Строительство с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. Церемония доставки топлива на АЭС "Аккую" состоится 27 апреля. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным перед завозом топлива.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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