Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на турецкую АЭС "Аккую"
Песков: Путин намерен участвовать в церемонии загрузки топлива на АЭС "Аккую"
Российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в церемонии загрузки топлива на турецкой АЭС "Аккую" по видеосвязи. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, планирует, это будет в формате видеоконференции", — отметил он, общаясь с журналистами.
Напомним, "Аккую" является первой атомной электростанцией, возводящейся в Турции. Строительство с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. Церемония доставки топлива на АЭС "Аккую" состоится 27 апреля. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным перед завозом топлива.