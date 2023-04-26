Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на турецкую АЭС "Аккую"

Российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в церемонии загрузки топлива на турецкой АЭС "Аккую" по видеосвязи. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, планирует, это будет в формате видеоконференции", — отметил он, общаясь с журналистами.