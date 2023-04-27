Эрдоган впервые появился на публике после слухов об "инфаркте"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , об ухудшении здоровья которого стало известно вчера, впервые появился на публике. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным он принимает участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую" . Лидеры, подключившиеся по видеосвязи, помахали друг другу.

Напомним, 25 апреля Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. По официальной информации, турецкий лидер подхватил желудочный грипп. Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что политик якобы перенёс инфаркт, однако власти Турции уже опровергли эти сообщения. Тем не менее Эрдоган отменил все выступления 26 апреля и намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам. Однако ради церемонии на "Аккую" он всё же сделал исключение.