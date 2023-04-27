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27 апреля, 13:32

Эрдоган впервые появился на публике после слухов об "инфаркте"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, об ухудшении здоровья которого стало известно вчера, впервые появился на публике. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным он принимает участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую". Лидеры, подключившиеся по видеосвязи, помахали друг другу.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия АЭС "Аккую". Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Напомним, 25 апреля Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. По официальной информации, турецкий лидер подхватил желудочный грипп. Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что политик якобы перенёс инфаркт, однако власти Турции уже опровергли эти сообщения. Тем не менее Эрдоган отменил все выступления 26 апреля и намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам. Однако ради церемонии на "Аккую" он всё же сделал исключение.

Выздоравливающий Эрдоган передал привет избирателям через своего министра

Выздоравливающий Эрдоган передал привет избирателям через своего министра

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Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Александра Вишнякова
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