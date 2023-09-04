Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились спустя три часа

В Сочи завершились переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они длились около трёх часов.

Встреча началась с неформального приветствия, затем лидеры продолжили общение в широком составе с участием делегаций. После этого Путин и Эрдоган отправились на рабочий обед, где их угощали барабулькой, супом харчо и каре ягнёнка.