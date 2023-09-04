Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 13:19

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились спустя три часа

В Сочи завершились переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они длились около трёх часов.

Встреча началась с неформального приветствия, затем лидеры продолжили общение в широком составе с участием делегаций. После этого Путин и Эрдоган отправились на рабочий обед, где их угощали барабулькой, супом харчо и каре ягнёнка.

Глава Минсельхоза рассказал Лайфу, обсуждали ли Путин и Эрдоган зерновую сделку

Глава Минсельхоза рассказал Лайфу, обсуждали ли Путин и Эрдоган зерновую сделку

Напомним, переговоры президентов прошли в санатории "Русь". Владимир Путин встретил турецкого коллегу на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи.

Стилист Дубинин увидел сигнал к договорённости в цветах галстуков Путина и Эрдогана

Стилист Дубинин увидел сигнал к договорённости в цветах галстуков Путина и Эрдогана

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров