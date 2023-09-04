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4 сентября, 13:03

Глава Минсельхоза рассказал Лайфу, обсуждали ли Путин и Эрдоган зерновую сделку

Патрушев: Возвращение к зерновой сделке возможно при выполнении условий Москвы

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал Лайфу, что зерновая сделка в ходе переговоров президентов РФ и Турции в расширенном составе обсуждалась тезисно и, скорее всего, лидеры стран рассмотрят этот вопрос ещё и в узком составе. Также министр подчеркнул, что возвращение Москвы в зерновую сделку возможно только при выполнении всех условий российской стороны.

"Пускай выполняют условия, которые мы изначально формулировали. После этого можно будет возвращаться", — отметил Патрушев.

Глава Минсельхоза рассказал Лайфу, обсуждали ли Путин и Эрдоган зерновую сделку. Видео © LIFE

Сегодня, 4 сентября, Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в Сочи, где в настоящий момент проходят переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции и подтвердил, что зерновая сделка станет одной из тем переговоров.

Путин с улыбкой пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи

Путин с улыбкой пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи

Напомним, что действие зерновой сделки было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части договорённостей, Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся для её исполнения черноморском коридоре. При этом в РФ неоднократно подчёркивали, что сделка приостановлена, но не отменена.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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