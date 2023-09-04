Глава Минсельхоза рассказал Лайфу, обсуждали ли Путин и Эрдоган зерновую сделку

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал Лайфу, что зерновая сделка в ходе переговоров президентов РФ и Турции в расширенном составе обсуждалась тезисно и, скорее всего, лидеры стран рассмотрят этот вопрос ещё и в узком составе. Также министр подчеркнул, что возвращение Москвы в зерновую сделку возможно только при выполнении всех условий российской стороны.