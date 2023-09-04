Путин назвал темы переговоров с Эрдоганом в Сочи
Путин: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке
Президент России Владимир Путин рассказал о темах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые начались в Сочи. В частности, по словам главы государства, стороны обсудят украинский кризис и зерновую сделку.
"Конечно, не обойдём вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу", — обратился Путин к Эрдогану.
Глава государства добавил, что Москва и Анкара сделали многое для урегулирования ситуации в Сирии. Этот вопрос является чувствительным для Турции, отметил Путин. Президент выразил мнение, что самое основное, что было сделано в рамках "астанинского формата", следует закрепить, как и саму эту площадку.
Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят российско-турецкие переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции.