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4 сентября, 10:45

Путин назвал темы переговоров с Эрдоганом в Сочи

Путин: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин рассказал о темах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые начались в Сочи. В частности, по словам главы государства, стороны обсудят украинский кризис и зерновую сделку.

"Конечно, не обойдём вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу", — обратился Путин к Эрдогану.

Глава государства добавил, что Москва и Анкара сделали многое для урегулирования ситуации в Сирии. Этот вопрос является чувствительным для Турции, отметил Путин. Президент выразил мнение, что самое основное, что было сделано в рамках "астанинского формата", следует закрепить, как и саму эту площадку.

"Мы продвинулись": Путин рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба в Турции

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Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят российско-турецкие переговоры. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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