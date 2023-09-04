Путин назвал темы переговоров с Эрдоганом в Сочи

Президент России Владимир Путин рассказал о темах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые начались в Сочи. В частности, по словам главы государства, стороны обсудят украинский кризис и зерновую сделку.

"Конечно, не обойдём вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновой сделке, мы открыты для переговоров по этому вопросу", — обратился Путин к Эрдогану.