Путин отметил хороший темп развития отношений России и Турции

Товарооборот Москвы и Анкары в прошлом году увеличился на 86%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. В этом году, отметил российский президент, позитивный тренд сохраняется.

"Набранный при Вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов — на 86%, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется", — уточнил Путин, обращаясь к Эрдогану.